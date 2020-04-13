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Posted 13 апреля 2020, 10:22

Published 13 апреля 2020, 10:22

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Горбольница № 4 в Ростове две недели находилась на карантине из-за коронавируса

13 апреля 2020, 10:22
В городской больнице № 4 Ростова-на-Дону закончился двухнедельный карантин, введенный из-за коронавируса, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

В горбольнице № 4 на две недели вводили карантин для пациентов и врачей из-за выявленной коронавирусной инфекции. В понедельник, 13 апреля, в больнице проводят последние мероприятия по дезинфекции, и с 15 апреля она будет вновь принимать пациентов.

Как отметила Быковская, исключить занос коронавируса в больницы практически невозможно, тем не менее, городская больница № 4 четко отреагировала на возникшую ситуацию и не допустила распространения инфекции.

Ранее стало известно, что в городской больнице № 6 Ростова на карантин закрыли терапевтическое отделение, в котором находилась пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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