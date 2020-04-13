Горбольница № 4 в Ростове две недели находилась на карантине из-за коронавируса

В горбольнице № 4 на две недели вводили карантин для пациентов и врачей из-за выявленной коронавирусной инфекции. В понедельник, 13 апреля, в больнице проводят последние мероприятия по дезинфекции, и с 15 апреля она будет вновь принимать пациентов.