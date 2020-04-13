Горбольница № 4 в Ростове две недели находилась на карантине из-за коронавируса

Posted 13 апреля 2020, 10:22
Published 13 апреля 2020, 10:22
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
В горбольнице № 4 на две недели вводили карантин для пациентов и врачей из-за выявленной коронавирусной инфекции. В понедельник, 13 апреля, в больнице проводят последние мероприятия по дезинфекции, и с 15 апреля она будет вновь принимать пациентов.
Как отметила Быковская, исключить занос коронавируса в больницы практически невозможно, тем не менее, городская больница № 4 четко отреагировала на возникшую ситуацию и не допустила распространения инфекции.
Ранее стало известно, что в городской больнице № 6 Ростова на карантин закрыли терапевтическое отделение, в котором находилась пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19.