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Posted 13 апреля 2020, 05:42

Published 13 апреля 2020, 05:42

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Туберкулезная больница для заключенных горела в Ростове

13 апреля 2020, 05:42
В Ростове-на-Дону произошел пожар в межобластной туберкулезной больнице, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии региона.

Одна из представительниц наблюдательной комиссии прибыла на место происшествия и поинтересовалась у пожарных о происходящем. По данным ОНК, ей ответили, что это учебная тревога, однако она в эту информацию не поверила.

«К больнице прибыли другие члены ОНК, но их отказывались впускать. Позже стало ясно, что пожар произошел во время ужина в вещевой в женском отделении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в помещении находились 22 человека. Всех людей вывели, после чего начали тушить возгорание.

Медицинская помощь никому не потребовалась. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания.

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