Поставщики масок требуют расторгнуть заключенные с ростовскими больницами контракты

Posted 14 апреля 2020, 19:39
Published 14 апреля 2020, 19:39
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
По ее словам, ни один из возможных поставщиков не может дать никакой конкретики и определить сроки поставки. «Каждый день нас уведомляют о невозможности поставки, а на вновь объявленные торги поставщики не выходят», — пояснила Быковская.
При этом заключенные еще в конце 2019 года и в начале 2020 года контракты тоже не выполняются, поставщики просят расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. «Они уведомляют, что не могут поставить средства индивидуальной защиты и дезсредства по указанной в контракте цене. У нас уже есть несколько таких требований. Например одно из медучреждений заключило контракт еще в конце 19 года на поставку масок по 2 рубля за штуку, поставщик же, видя ажиотаж, отказался исполнять его по такой цене», — рассказала глава Минздрава.
В связи с этим Минздрав региона поручил главным врачам, которые сталкиваются с такой проблемой, передавать все материалы в правоохранительные органы, чтобы «понять, на каком основании поставщики решили расторгнуть контракты».
По последним данным, в Ростовской области количество пациентов с коронавирусом в достигло 98 человек. Только за последние сутки было зарегистрировано 20 новых зараженных. Состояние семерых заболевших оценивается как тяжелое, трое из них находятся под аппаратами ИВЛ. За все время вылечились восемь человек.
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