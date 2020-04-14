Поставщики масок требуют расторгнуть заключенные с ростовскими больницами контракты

При этом заключенные еще в конце 2019 года и в начале 2020 года контракты тоже не выполняются, поставщики просят расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. «Они уведомляют, что не могут поставить средства индивидуальной защиты и дезсредства по указанной в контракте цене. У нас уже есть несколько таких требований. Например одно из медучреждений заключило контракт еще в конце 19 года на поставку масок по 2 рубля за штуку, поставщик же, видя ажиотаж, отказался исполнять его по такой цене», — рассказала глава Минздрава.