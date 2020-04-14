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Posted 14 апреля 2020, 09:02

Published 14 апреля 2020, 09:02

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

С пневмонией в апреле в Ростовской области госпитализировали 363 человек

14 апреля 2020, 09:02
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с начала апреля было зарегистрировано 363 случая заболевания внебольничной пневмонией, сообщил в ходе брифинга заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

По его словам, на 14 апреля за сутки было госпитализировано с пневмонией восемь человек. И столько же пациентов были выписаны из стационаров.

«Ситуация в целом нормальная, но расслабляться нельзя. Все поступившие с внебольничной пневмонией во всех районах области подлежат взятию мазков на проведение анализа на коронавирус», — сообщил Бондарев.

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Всего за сутки лаборатории в Ростовской области выполнили 552 анализа на определение COVID-19.

Напомним, что показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения. Так, за последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19. Всего число заболевших в регионе составило 98 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся, по-прежнему, семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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