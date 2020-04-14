С пневмонией в апреле в Ростовской области госпитализировали 363 человек

Напомним, что показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения. Так, за последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19. Всего число заболевших в регионе составило 98 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся, по-прежнему, семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели.