С пневмонией в апреле в Ростовской области госпитализировали 363 человек

Posted 14 апреля 2020, 09:02
Published 14 апреля 2020, 09:02
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
По его словам, на 14 апреля за сутки было госпитализировано с пневмонией восемь человек. И столько же пациентов были выписаны из стационаров.
«Ситуация в целом нормальная, но расслабляться нельзя. Все поступившие с внебольничной пневмонией во всех районах области подлежат взятию мазков на проведение анализа на коронавирус», — сообщил Бондарев.
Всего за сутки лаборатории в Ростовской области выполнили 552 анализа на определение COVID-19.
Напомним, что показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения. Так, за последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19. Всего число заболевших в регионе составило 98 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся, по-прежнему, семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели.