На путепроводе на Малиновского в Ростове начали устанавливать опоры

Всего на новом путепроводе будет пять опор, в настоящее время проводят армирование ростверка опоры №1. Кроме того, начали устройство ростверка опоры №2 и возведение стойки опоры №4. Работы ведут одновременно с обеих сторон железнодорожных путей.