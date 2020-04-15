На путепроводе на Малиновского в Ростове начали устанавливать опоры

Posted 15 апреля 2020, 18:15
Published 15 апреля 2020, 18:15
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Всего на новом путепроводе будет пять опор, в настоящее время проводят армирование ростверка опоры №1. Кроме того, начали устройство ростверка опоры №2 и возведение стойки опоры №4. Работы ведут одновременно с обеих сторон железнодорожных путей.
Реконструкцию путепровода проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», длина объекта превысит 240 метров.
Ранее в Ростове здоровые деревья с места строительства путепровода на Малиновского пересадили на территорию по улице Доватора.