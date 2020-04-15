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Posted 15 апреля 2020, 18:15

Published 15 апреля 2020, 18:15

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

На путепроводе на Малиновского в Ростове начали устанавливать опоры

15 апреля 2020, 18:15
Сюжет
Касается каждого
В Ростове-на-Дону приступили к установке опор для строящегося путепровода на Малиновского, сообщила городская администрация.

Всего на новом путепроводе будет пять опор, в настоящее время проводят армирование ростверка опоры №1. Кроме того, начали устройство ростверка опоры №2 и возведение стойки опоры №4. Работы ведут одновременно с обеих сторон железнодорожных путей.

Реконструкцию путепровода проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», длина объекта превысит 240 метров.

Ранее в Ростове здоровые деревья с места строительства путепровода на Малиновского пересадили на территорию по улице Доватора.

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#Общество#Касается каждого#Новости
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