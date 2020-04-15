Отопительный сезон продлили в Азове из-за холодов

Posted 15 апреля 2020, 09:41
Published 15 апреля 2020, 09:41
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
На данный момент нет возможности произвести централизованное отключение азовских котельных. Для этого среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней должна быть более восьми градусов.
Стоит учитывать, что синоптики пока прогнозируют похолодание. Также поступают многочисленные просьбы от местных жителей, которые выступают за продление отопительного сезона.
«Сейчас тысячи горожан остаются дома в рамках режима самоизоляции. Среди них много пожилых людей и детей. При отключении отопления квартиры быстро остынут», — заявили в мэрии.
Из-за этого отопление пока отключать не будут.
Ранее появилась информация, что в Ростове мэрия готовит документы для завершения отопительного сезона.