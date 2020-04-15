Ветер и снег ожидаются в Ростовской области в конце недели

Posted 15 апреля 2020, 09:04
Published 15 апреля 2020, 09:04
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Как пишет «Дон 24», до конца недели в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -1…-5 С, это опасное явление для середины апреля. Не севере области может пойти мокрый снег.
Кроме того, во второй декаде апреля в Ростовской области ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с усилением ветра жителей области просят закрепить все потенциально опасные предметы и не оставлять коляски и автомобили под высокими деревьями и рекламными баннерами.
Ранее стало известно, что апрельские заморозки уничтожили в Ростовской области будущий урожай. В частности, заморозки погубили почки и бутоны плодовых деревьев, а у озимых, яровых, и ранних зернобобовых подмерз листовой аппарат.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]