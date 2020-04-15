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Posted 15 апреля 2020, 09:04

Published 15 апреля 2020, 09:04

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Ветер и снег ожидаются в Ростовской области в конце недели

15 апреля 2020, 09:04
С 15 по 20 апреля в Ростовской области сохранится ветреная погода с заморозками до -5 С, сообщила директор регионального Гидрометцентра Елена Назарова.

Как пишет «Дон 24», до конца недели в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -1…-5 С, это опасное явление для середины апреля. Не севере области может пойти мокрый снег.

Кроме того, во второй декаде апреля в Ростовской области ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с усилением ветра жителей области просят закрепить все потенциально опасные предметы и не оставлять коляски и автомобили под высокими деревьями и рекламными баннерами.

Ранее стало известно, что апрельские заморозки уничтожили в Ростовской области будущий урожай. В частности, заморозки погубили почки и бутоны плодовых деревьев, а у озимых, яровых, и ранних зернобобовых подмерз листовой аппарат.

#Общество#Новости
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