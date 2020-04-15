Ветер и снег ожидаются в Ростовской области в конце недели

Кроме того, во второй декаде апреля в Ростовской области ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с усилением ветра жителей области просят закрепить все потенциально опасные предметы и не оставлять коляски и автомобили под высокими деревьями и рекламными баннерами.