Антивирусная экономика: какую поддержку получит бизнес во время эпидемии COVID-19?

Отсрочку по уплате страховых взносов могут получить организации тех сфер, которые пострадали от эпидемии коронавируса сильнее всего (они перечислены выше). Срок уплаты взносов с зарплат сотрудников за март-май 2020 года перенесут на шесть месяцев, за июнь-июль – на четыре (до ноября). Для ИП, которые платят по 1% с дохода более 300 тысяч рублей, срок выплат также сдвинется на ноябрь.