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Антивирусная экономика: какую поддержку получит бизнес во время эпидемии COVID-19?

16 апреля 2020, 13:56
Уже понятно, что экономические последствия эпидемии COVID-19 будут серьёзными. Малый бизнес особенно сильно пострадает от негативных эффектов, связанных с пандемией. Чтобы смягчить удар, который коронавирус нанёс предпринимателям, власти на федеральном и региональном уровне срочно разрабатывают меры поддержки бизнеса.
Сюжет
COVID-19 FAQ

1. Кому поможет государство?

По информации Минэкономразвития, в приоритетном списке министерства находятся девять сфер экономики и двадцать две конкретные отрасли, пострадавшие от последствий эпидемии. В этих отраслях заняты не менее 4 млн россиян. На поддержку в первую очередь могут рассчитывать компании, работающие в следующих сферах:

  • авиа- и автоперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • туризм;
  • гостиничный бизнес;
  • общественное питание;
  • дополнительное образование;
  • организация массовых мероприятий;
  • бытовые услуги населению.
Фото: Антон Засимов / novostivolgograda.ru

2. Как будут помогать пострадавшим предприятиям?

Министерство экономики озвучило перечень мер поддержки, на которые смогут рассчитывать пострадавшие от эпидемии предприятия малого и среднего бизнеса. Во-первых, это послабления по уплате налогов и обязательным выплатам:

  • отсрочка по уплате налогов для МСП на шесть месяцев;
  • отсрочка по выплате кредитов для пострадавших отраслей на шесть месяцев;
  • отсрочка по арендным выплатам за государственное и муниципальное имущество;
  • отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

Во-вторых, вводятся несколько временных ограничений:

  • мораторий на взыскание долгов и штрафов;
  • мораторий на банкротство по инициативе кредиторов;
  • мораторий на рост взносов ИП;
  • мораторий на проверки.

В-третьих, предприятиям МСП и самозанятым гражданам станет проще участвовать в госконтрактах.

Фото: 1MediaInvest

3. Можно подробнее про снижение страховых взносов?

Снижение страховых взносов – мера поддержки, на которую могут рассчитывать все предприятия и ИП, внесённые в реестр МСП. Для части зарплат выше уровня МРОТ (12130 рублей) страховые взносы будут снижены с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Для зарплат, которые ниже МРОТ или равны ему, страховые взносы останутся прежними.

Отсрочку по уплате страховых взносов могут получить организации тех сфер, которые пострадали от эпидемии коронавируса сильнее всего (они перечислены выше). Срок уплаты взносов с зарплат сотрудников за март-май 2020 года перенесут на шесть месяцев, за июнь-июль – на четыре (до ноября). Для ИП, которые платят по 1% с дохода более 300 тысяч рублей, срок выплат также сдвинется на ноябрь.

Снижение страховых взносов для МСП продолжит действовать и после завершения эпидемии – эта мера поддержки заявлена как долгосрочная.

Фото: Антон Засимвов / novostivolgograda.ru

4. Кредитные каникулы будут?

Для поддержки отраслей, которые перечислены выше, предприятиям МСП предоставляются налоговые каникулы. В течение полугода предпринимателям разрешено не платить две трети процентов по уже выданным кредитам. Также бизнесу даётся отсрочка по выплате основного долга. Оставшуюся треть процентов заёмщики смогут погашать по обычному графику или включить в сумму основного долга и выплатить после окончания отсрочки. Срок действия кредитных каникул для малого бизнеса – с 1 апреля по 1 октября 2020-го.

Для получения льготы нужно обратиться в банк, выдавший кредит, и доказать, что доходы предприятия за предшествующий месяц снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год. Соответствующие документы нужно будет представить в течение трёх месяцев.

Фото: Антон Засимов / novostivolgograda.ru

5. Какие меры поддержки связаны с кредитованием?

Разные банки могут предлагать различные варианты по рефинансированию кредитов и собственные специальные продукты, ориентированные на пострадавших от эпидемии предпринимателей. Но Центробанк официально рекомендовал всем банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малым и средним предприятиям, а также самозанятым, чьё финансовое положение ухудшилось. Кроме того, банкам посоветовали не начислять заёмщикам из числа МСП неустойки и штрафы за ненадлежащее исполнение кредитных договоров. Для ИП, чей месячный доход сократился более чем на 30%, предусмотрена возможность приостановить обслуживание долга и пролонгировать его без штрафов.

Малым и средним предприятиям станет проще получить новый кредит: наличие задолженности по налогам, сборам и зарплате, а также просрочки по действующим кредитам временно не будут учитываться при оформлении кредитов. Кредиты теперь могут получить торговые микрокомпании, осуществляющие подакцизные виды деятельности. Продлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5%. Сняты ограничения по видам льготного кредитования и отраслям, а также по рефинансированию. При реструктуризации и пролонгации кредитов будут предусмотрены госгарантии.

Снижены проценты по микрокредитам и комиссия по гарантии до 0,5%. Предприниматели могут попросить о смягчении условий имеющихся займов (отсрочка долга до шести месяцев, реструктуризация графика платежей).

Фото: 1MediaInvest

6. Как платить зарплату сотрудникам во время простоя?

Пострадавшие от последствий коронавируса предприятия могут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. Заём рассчитан на полгода и может быть продлён при ухудшении экономической ситуации. Максимальный размер кредита зависит от количества работников: оно умножается на шесть (по числу месяцев) и сумму МРОТ. Например, микропредприятие с пятью сотрудниками может получить не более 363,9 тысячи рублей.

Чтобы получить беспроцентный кредит на зарплату, компания должна входить в реестр субъектов МСП и работать не менее года. Также необходимо, чтобы организация не находилась в процессе банкротства и хотя бы единожды выплачивала налоги. На весь период кредитования численность сотрудников должна оставаться примерно одинаковой: разрешено сокращение персонала не более чем на 10% в месяц.

Беспроцентные зарплатные кредиты выдают Сбербанк, ПСБ, ВТБ, банк «Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, МСП-банк. В ближайшее время этот список может расшириться. После истечения срока действия договора он может быть продлён с повышением процентной ставки до 4%.

15 апреля президент Владимир Путин объявил, что государство также поможет пострадавшим предпринимателям с выплатой зарплат сотрудникам. Малым и средним компаниям предоставят безвозмездную финансовую поддержку, объём которой будет зависеть от количества рабочих мест. Государство станет выдавать средства из расчёта 12130 рублей на человека. Подать заявку на получение субсидий предприниматели смогут с 1 мая, а перечислять господдержку им начнут с 18 мая.

Фото: Антон Засимов / novostivolgograda.ru

7. Что делать с арендными платежами?

Предусмотрены отсрочки по платежам для арендаторов государственного и муниципального имущества. Предприниматели смогут оплатить аренду такой недвижимости в 2021 году или даже позже – для этого необходимо подать заявку в Росимущество, в дополнительном соглашении будут оговорены конкретные условия.

Как быть арендаторам коммерческой недвижимости, пока не совсем понятно. Государство обещало что-нибудь придумать – скорее всего, дать аналогичную отсрочку, а арендодателям в качестве компенсации обеспечить скидку по налогу на имущество. Пока соответствующие меры поддержки ещё не утверждены и находятся в разработке.

Фото: 1MediaInvest

8. Как будет работать мораторий на банкротство?

Мораторий на банкротство временно останавливает приём заявлений о финансовой несостоятельности должника от кредиторов. Производства по уже принятым делам о банкротстве в судах, если процедура банкротства ещё не запущена, также будут приостановлены. Организации, которые не в состоянии рассчитаться с долгами, могут не обращаться в суд по этому поводу.

С момента введения моратория должнику не будут начисляться пени и штрафы за просрочку платежей. Арест с уже заложенного имущества сниматься не будет, но его станет невозможно взыскать. Если в течение трёх месяцев после снятия моратория предприятие всё же обанкротится, все его сделки в этот период будут считаться ничтожными.

Мораторий не запрещает компаниям банкротиться по собственной инициативе. В таком случае процедура будет упрощена – для заключения мирового соглашения будет достаточно большинства голосов кредиторов, присутствующих на общем собрании.

Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru

9. Как насчёт налоговых послаблений?

Для компаний, пострадавших от последствий эпидемии (см. список выше), вводятся налоговые каникулы: отсрочка по уплате всех налогов, за исключением НДС и НДФЛ. Организации, входящие в реестр субъектов МСП, получат отсрочку платежей:

  • по налогу на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год и авансовым платежам за март и I квартал 2020 года – на шесть месяцев (кроме выплат по НДС, НПД, НДФЛ через налогового агента);
  • по патентной системе со сроком уплаты во II квартале 2020 и авансовым платежам за апрель-июнь, за полугодие (II квартал) – на четыре месяца (кроме выплат по НДС и НДФЛ через налогового агента);
  • по НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля – на три месяца;
  • авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года – до 30 октября;
  • авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за II квартал 2020 года – до 30 декабря.

Образовавшуюся задолженность можно будет постепенно погашать равными долями в течение следующего года. Заявление и обязательство об отсрочке можно подать в отделение ФНС по месту нахождения организации.

Крупных и системообразующих предприятий налоговые каникулы тоже касаются. Такие компании могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов в 2020 году. Более подробные условия приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

Санкции за непредставление документов в налоговые органы не будут применяться в период с 1 марта по 1 июня.

Фото: 1MediaInvest

10. Ко мне не придут с проверкой?

Согласно приказу ФНС РФ от 20 марта №ЕД-7-2/[email protected], выездные проверки налогоплательщиков приостановлены до 1 мая. То же самое касается проверок на соблюдение валютного законодательства и применение контрольно-кассовой техники. Уже начатые проверки должны быть завершены заочно. Все лицензии и разрешения автоматически продлены на полгода.

По данным Минэкономразвития, мораторий на проверки будет действовать до конца 2020 года (за исключением внеплановых контрольных мероприятий, от проведения которых напрямую зависит жизнь и здоровье людей).

Фото: 1MediaInvest

11. Какую поддержку получат конкретные отрасли?

По информации Минэкономразвития, налоговые каникулы до 1 мая введены для организаций, работающих в сферах физкультуры и спорта; культуры, искусства и кинематографии. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс.

Туроператоры в 2020 году освобождаются от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (взнос снижен до 1 рубля). Убытки по невозвратным тарифам авиаперевозок будут компенсированы туроператорам.

Транспортно-логистическим компаниям поможет временная отмена ограничений на движение грузового транспорта в городах и приостановка весового контроля машин, перевозящих товары первой необходимости.

Застройщики могут рассчитывать на субсидирование процентных ставок по кредитам по проектному финансированию в случае падения продаж на первичном рынке.

Экспортёрам рекомендуется обратиться за помощью в Российский экспортный центр: РЭЦ обещает помочь российским предпринимателям с логистикой, обеспечить консультации по финансовой поддержке и субсидированию, а также посодействовать в заключении сделок в период эпидемии.

Фото: 1MediaInvest
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