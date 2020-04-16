«Единая Россия» сменила курс на социальную поддержку во время пандемии

Новый рейтинг носит название «стресс-тест для Думы». Качество работы Госдумы России оценивали с точки зрения основных в настоящее время направлений. Здесь имеются в виду вопрос изменения Основного закона страны и эпидемиологическая ситуация в стране и на планете, пишет «Курс дела».
По словам Алексея Мартынова, «Единая Россия» является самой крупной политической партией, обладающей серьезными организационными возможностями. «Единая Россия» — это партия власти, которая работает в контексте повестки президента Владимира Путина.
Используя свою разветвленную структуру и массовость, «Единая Россия» смогла предоставить серьезную волонтерскую помощь медицинским работникам и просто нуждающимся людям. Партии удалось в кратчайшие сроки изменить политическую повестку в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в стране, пояснил глава Института новейших государств.
Алексей Мартынов подчеркнул, что прочие системные партии не способны продемонстрировать подобную эффективность. В сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации данные партии подстраивали под поменявшуюся повестку свои устаревшие принципы.
Глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин выделил три главных направления работы «Единой России». Речь идет о прямой социальной помощи людям, разработке полезных законодательных условий для деятельности граждан, занятых в борьбе с COVID-19, а также подготовке мер по выходу из карантина, по преодолению негативных последствий для экономики, из которых самое неприятное — замедление экономического роста.
По мнению Константина Костина, доходы людей упадут. Рост безработицы в стране очень вероятен. В то же время платежеспособный спрос снизится. Сегодня «Единая Россия» и федеральные министры разработали пакет необходимых мер. Таким образом, они выполнили требования президента, лидера партии, сообщается на сайте «Единой России».
«Собственно говоря, тут описывать нечего. Присутствует только „Единая Россия“. Во всяком случае, из того, что я вижу в открытых информационных источниках. Это отчасти объяснимо, потому что эта партия имеет самый большой организационный ресурс в стране; оперативно, очень вовремя и очень политически грамотно Дмитрием Медведевым была дана установка на то, чтобы региональные отделения превратились в волонтерские штабы. Региональные отделения в них и превратились, всеми ресурсами, которые у них есть, они ринулись в эту борьбу. Это организационный ресурс, где-то даже финансовый, были перенаправлены деньги с внутрипартийного голосования на поддержку волонтерского движения. И даже для меня удивительно, почему оппозиционные партии, имея трибуну и фракции в Законодательном Собрании, как-то отмалчиваются. Я, во всяком случае, не слышал ни громких заявлений, ни требований ни от коммунистов, ни от „эсеров“ („Справедливой России“ — RostovGazeta). Отдельные люди в оппозиции активны, например Сергей Александрович Косинов и еще ряд деятелей. Но так, чтобы был задействован какой-то масштабный ресурс, я не наблюдаю. Я не сомневаюсь в добросовестности и самопожертвовании отдельных людей, отдельных партийных лидеров, но такая кризисная ситуация показала, у кого, с политической точки зрения, есть эта массовая организация, у кого нет. И в КПРФ, и в ЛДПР, и в „Справедливой России“ всегда были очень яркие, пассионарные лидеры, но, к сожалению (и действительно, „к сожалению“, потому что чем более конкурентная политическая система, тем лучше, на мой взгляд), у них нет этой машины, которая могла бы развернуться в один момент и работать с той или иной возникшей проблемой», — прокомментировал политолог Александр Джадов.