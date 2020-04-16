«Единая Россия» сменила курс на социальную поддержку во время пандемии

«Собственно говоря, тут описывать нечего. Присутствует только „Единая Россия“. Во всяком случае, из того, что я вижу в открытых информационных источниках. Это отчасти объяснимо, потому что эта партия имеет самый большой организационный ресурс в стране; оперативно, очень вовремя и очень политически грамотно Дмитрием Медведевым была дана установка на то, чтобы региональные отделения превратились в волонтерские штабы. Региональные отделения в них и превратились, всеми ресурсами, которые у них есть, они ринулись в эту борьбу. Это организационный ресурс, где-то даже финансовый, были перенаправлены деньги с внутрипартийного голосования на поддержку волонтерского движения. И даже для меня удивительно, почему оппозиционные партии, имея трибуну и фракции в Законодательном Собрании, как-то отмалчиваются. Я, во всяком случае, не слышал ни громких заявлений, ни требований ни от коммунистов, ни от „эсеров“ („Справедливой России“ — RostovGazeta). Отдельные люди в оппозиции активны, например Сергей Александрович Косинов и еще ряд деятелей. Но так, чтобы был задействован какой-то масштабный ресурс, я не наблюдаю. Я не сомневаюсь в добросовестности и самопожертвовании отдельных людей, отдельных партийных лидеров, но такая кризисная ситуация показала, у кого, с политической точки зрения, есть эта массовая организация, у кого нет. И в КПРФ, и в ЛДПР, и в „Справедливой России“ всегда были очень яркие, пассионарные лидеры, но, к сожалению (и действительно, „к сожалению“, потому что чем более конкурентная политическая система, тем лучше, на мой взгляд), у них нет этой машины, которая могла бы развернуться в один момент и работать с той или иной возникшей проблемой», — прокомментировал политолог Александр Джадов.