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Малоимущим ростовчанам в период самоизоляции дополнительно выплатят 45 млн рублей

16 апреля 2020, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области выделили 45,5 миллиона рублей для оказания помощи малоимущим местным жителям, сообщили в правительстве региона.

Распоряжение о выделении денег подписал губернатор Василий Голубев. Будет оказана адресная социальная помощь малоимущим.

«Всего с начала года на такую помощь потратили более 141 миллиона рублей. Финансовую поддержку получили примерно 10 тысяч человек», — сказано в сообщении.

Ранее было подписано распоряжение о помощи малообеспеченным многодетным семьям и безработным с детьми. В первом случае выделят пять тысяч рублей, во втором случае — три тысячи.

Добавим, что всего в области зарегистрировано 145 случаев заражения. Новые случаи заражения зарегистрировали в 11 территориях.

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