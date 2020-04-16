Малоимущим ростовчанам в период самоизоляции дополнительно выплатят 45 млн рублей

Распоряжение о выделении денег подписал губернатор Василий Голубев. Будет оказана адресная социальная помощь малоимущим.
«Всего с начала года на такую помощь потратили более 141 миллиона рублей. Финансовую поддержку получили примерно 10 тысяч человек», — сказано в сообщении.
Ранее было подписано распоряжение о помощи малообеспеченным многодетным семьям и безработным с детьми. В первом случае выделят пять тысяч рублей, во втором случае — три тысячи.
Добавим, что всего в области зарегистрировано 145 случаев заражения. Новые случаи заражения зарегистрировали в 11 территориях.