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Posted 16 апреля 2020, 09:30

Published 16 апреля 2020, 09:30

Modified 1 октября, 13:08

Updated 1 октября, 13:08

Почти вдвое увеличилось количество ландшафтных пожаров в Ростовской области

16 апреля 2020, 09:30
По итогам трех месяцев 2020 года количество ландшафтных пожаров в Ростовской области выросло на 80% по сравнению с январем-мартом 2019-го, сообщил директор регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.

Практически во всех случаях причиной пожара стал поджог сухой травы, но большинство виновных уходят от ответственности.

По сообщению регионального ГУ МЧС, в настоящее время в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса в южных районах и в Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский), в высокая пожароопасность четвертого класса — в центральных районах и Приазовье (Неклиновский).

Несколько крупных ландшафтных пожаров произошло в последние дни в Ростове, так, для тушения горящей травы в дачном товариществе «Исток» на улице Домовитой пришлось задействовать 20 единиц спецтехники.

#Общество#Новости
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