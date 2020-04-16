Почти вдвое увеличилось количество ландшафтных пожаров в Ростовской области

Posted 16 апреля 2020, 09:30
Published 16 апреля 2020, 09:30
Modified 1 октября, 13:08
Updated 1 октября, 13:08
Практически во всех случаях причиной пожара стал поджог сухой травы, но большинство виновных уходят от ответственности.
По сообщению регионального ГУ МЧС, в настоящее время в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса в южных районах и в Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский), в высокая пожароопасность четвертого класса — в центральных районах и Приазовье (Неклиновский).
Несколько крупных ландшафтных пожаров произошло в последние дни в Ростове, так, для тушения горящей травы в дачном товариществе «Исток» на улице Домовитой пришлось задействовать 20 единиц спецтехники.
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