Свыше 12 тыс медиков в Ростовской области дистанционно обучаются работе с COVID-19

В режиме онлайн медики могут бесплатно прослушать шестичасовые программы и получить ответы на вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. В частности им доступна информация как о лечении пациентов разных возрастных групп, так и об эпидемиологии, гигиене, биологической безопасности, организации и обеспечении противоэпидемической готовности медучреждений на случай заноса COVID-19.
Кроме того, с подачи Минздрава РФ были разработаны 36-часовые программы повышения квалификации для медиков, работающих в инфекционных госпиталях.
Практические навыки в ходе таких занятий отрабатываются врачами на манекенах-тренажерах симуляционного центра РостГМУ в условиях, приближенных к реальным, что позволяет отточить приемы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
Напомним, что за прошедшие сутки в регионе было зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.