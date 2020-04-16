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Свыше 12 тыс медиков в Ростовской области дистанционно обучаются работе с COVID-19

16 апреля 2020, 15:07
Фото: pixabay.com
На дистанционной обучающей платформе РостГМУ зарегистрировались более 12 тысяч медицинских работников Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

В режиме онлайн медики могут бесплатно прослушать шестичасовые программы и получить ответы на вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. В частности им доступна информация как о лечении пациентов разных возрастных групп, так и об эпидемиологии, гигиене, биологической безопасности, организации и обеспечении противоэпидемической готовности медучреждений на случай заноса COVID-19.

Кроме того, с подачи Минздрава РФ были разработаны 36-часовые программы повышения квалификации для медиков, работающих в инфекционных госпиталях.

Практические навыки в ходе таких занятий отрабатываются врачами на манекенах-тренажерах симуляционного центра РостГМУ в условиях, приближенных к реальным, что позволяет отточить приемы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе было зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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