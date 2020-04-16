Свыше 12 тыс медиков в Ростовской области дистанционно обучаются работе с COVID-19

В режиме онлайн медики могут бесплатно прослушать шестичасовые программы и получить ответы на вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. В частности им доступна информация как о лечении пациентов разных возрастных групп, так и об эпидемиологии, гигиене, биологической безопасности, организации и обеспечении противоэпидемической готовности медучреждений на случай заноса COVID-19.