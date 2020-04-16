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В Минздраве рассказали о вакцинации детей

16 апреля 2020, 13:50
Фото: pxhere.com
В Министерстве здравоохранения дали рекомендацию оперативным штабам по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах приостановить проведение плановой вакцинации детей.

«Считаем целесообразным рекомендовать Оперативным штабам на местах принимать решения по поводу временного приостановления плановой иммунизации детей в рамках Национального календаря, основываясь на данных по эпидемиологической ситуации в определенном субъекте РФ», - цитирует RNS пресс-службу ведомства.

Представители пресс-службы также добавили, что, если власти в регионах решат продолжить проведение вакцинации детей, то ее нужно будет проводить по предварительной записи. В Минздраве пояснили, что Роспотребнадзор тоже посоветовал приостановить проведение вакцинации взрослых людей - кроме иммунизации в эпидемических очагах.

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