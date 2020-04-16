В Минздраве рассказали о вакцинации детей

Представители пресс-службы также добавили, что, если власти в регионах решат продолжить проведение вакцинации детей, то ее нужно будет проводить по предварительной записи. В Минздраве пояснили, что Роспотребнадзор тоже посоветовал приостановить проведение вакцинации взрослых людей - кроме иммунизации в эпидемических очагах.