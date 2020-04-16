В Ростовской области на учет поставили 4,8 тыс вернувшихся из других регионов

При этом в пофамильных списках были указаны сведения всего о 4786 гражданах, причем часть из них без отметки о контактных телефонах.
«Муниципалитеты по-разному отнеслись к выполнению данной задачи. Наибольшее количество вернувшихся на территорию региона, по которым не были сформированы пофамильные списки, выявлены в Новошахтинске, Ростове, а также Мясниковском, Красносулинском и Кагальницком районах», — отметил замгубернатора.
Напомним, что особый порядок учета приезжающих в Ростовскую область граждан начал действовать в четверг. Приехавшие из других регионов должны сообщить об этом муниципальным органам власти и провести 14 дней на полной самоизоляции.
Добавим, что данные меры принимаются в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Всего за сутки в области было зарегистрирован 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.