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В Ростовской области на учет поставили 4,8 тыс вернувшихся из других регионов

16 апреля 2020, 18:23
Фото: pixbay.com
За несколько суток из других регионов России в Ростовскую область вернулись 6499 жителей, сообщил замгубернатора Василий Рудой в ходе заседания регионального правительства в четверг.

При этом в пофамильных списках были указаны сведения всего о 4786 гражданах, причем часть из них без отметки о контактных телефонах.

«Муниципалитеты по-разному отнеслись к выполнению данной задачи. Наибольшее количество вернувшихся на территорию региона, по которым не были сформированы пофамильные списки, выявлены в Новошахтинске, Ростове, а также Мясниковском, Красносулинском и Кагальницком районах», — отметил замгубернатора.

Напомним, что особый порядок учета приезжающих в Ростовскую область граждан начал действовать в четверг. Приехавшие из других регионов должны сообщить об этом муниципальным органам власти и провести 14 дней на полной самоизоляции.

Добавим, что данные меры принимаются в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Всего за сутки в области было зарегистрирован 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.

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