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В США за сутки жертвами коронавируса стали примерно 2,5 тыс. человек

16 апреля 2020, 14:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В США в течение последних двадцати четырех часов из-за коронавируса погибли две тысячи четыреста девяносто четыре человека, что является рекордном. Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Газета «Известия» пишет, что в общем по стране число умерших увеличилось примерно до тридцати одной тысячи, смертельные случаи отмечаются во всех штатах.

В общей сложности на территории США заболели примерно шестьсот сорок тысяч жителей.

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