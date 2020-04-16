В США за сутки жертвами коронавируса стали примерно 2,5 тыс. человек
16 апреля 2020, 14:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В США в течение последних двадцати четырех часов из-за коронавируса погибли две тысячи четыреста девяносто четыре человека, что является рекордном. Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Газета «Известия» пишет, что в общем по стране число умерших увеличилось примерно до тридцати одной тысячи, смертельные случаи отмечаются во всех штатах.
В общей сложности на территории США заболели примерно шестьсот сорок тысяч жителей.