rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области обещали закрыть рынки, игнорирующие санитарные нормы

16 апреля 2020, 17:52
Фото: pixbay.com
Власти Ростовской области пригрозили закрытием розничным рынкам, которые не соблюдают санитарные требования, эта тема обсуждалась на заседании регионального правительства.

В четверг, 16 апреля, руководителям и владельцам розничных рынков были направлены предписания о мерах борьбы с коронавирусом.

Ранее на территории региона был введен ряд ограничительных мер, в том числе запрещена работа всех магазинов, в которых не ведется продажа товаров первой необходимости. На остальных объектах торговли должна регулярно проводиться дезинфекция, измерение температуры тела персоналу, и торговля должна вестись с использованием средств индивидуальной защиты.

По словам губернатора региона, выносить предупреждения нарушителям не будут. Он подчеркнул, что к пятнице все руководители рынков должны исполнить предписания, в противном случае объекты торговли будут закрыты.

Добавим, что данные меры принимаются в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Всего за сутки в области было зарегистрировано 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.

Материалы по теме
Дезинфекцию проводят на рынках Таганрога из-за коронавирусаРостовчан оштрафовали за несоблюдение дистанции между покупателями на рынке
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28