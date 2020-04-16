Власти Ростовской области обещали закрыть рынки, игнорирующие санитарные нормы

Ранее на территории региона был введен ряд ограничительных мер, в том числе запрещена работа всех магазинов, в которых не ведется продажа товаров первой необходимости. На остальных объектах торговли должна регулярно проводиться дезинфекция, измерение температуры тела персоналу, и торговля должна вестись с использованием средств индивидуальной защиты.