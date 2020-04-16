Власти Ростовской области обещали закрыть рынки, игнорирующие санитарные нормы

В четверг, 16 апреля, руководителям и владельцам розничных рынков были направлены предписания о мерах борьбы с коронавирусом.
Ранее на территории региона был введен ряд ограничительных мер, в том числе запрещена работа всех магазинов, в которых не ведется продажа товаров первой необходимости. На остальных объектах торговли должна регулярно проводиться дезинфекция, измерение температуры тела персоналу, и торговля должна вестись с использованием средств индивидуальной защиты.
По словам губернатора региона, выносить предупреждения нарушителям не будут. Он подчеркнул, что к пятнице все руководители рынков должны исполнить предписания, в противном случае объекты торговли будут закрыты.
Добавим, что данные меры принимаются в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Всего за сутки в области было зарегистрировано 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.