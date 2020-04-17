Александр Шаблий присоединился к волонтерскому движению #мывместе

В качестве волонтера я приехал к детям с гостинцами, в гости. Проведал ребят и их родителей, живущих в Железнодорожном районе. Мы разговаривали, дети делились мечтами и планами. Каждый из них хочет стать сильным и успешным человеком. Позиция достойная уважения.