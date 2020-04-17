Александр Шаблий присоединился к волонтерскому движению #мывместе

В разных условиях, в семьях с разным материальным достатком. Вспомните, в детстве мы нуждались в любви, заботе и безопасности. Ещё сильнее в этом нуждаются мальчишки и девчонки из многодетных и малообеспеченных семей.
Особенно сейчас, в непростое для нашей страны и всего мира время.
В качестве волонтера я приехал к детям с гостинцами, в гости. Проведал ребят и их родителей, живущих в Железнодорожном районе. Мы разговаривали, дети делились мечтами и планами. Каждый из них хочет стать сильным и успешным человеком. Позиция достойная уважения.
Помочь им в этом может каждый из нас. Для начала хотя бы собственным примером — небезразличия, участия и любви.
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