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Альянс Франсез приглашает на прямой эфир

17 апреля 2020, 13:36
ПРЯМОЙ ЭФИР «РУССКИЕ ОШИБКИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ»

Новость размещена в рамках проекта #возьмемся_за_руки_друзья

«Альянс Франсез — Ростовская область» впервые проведет онлайн-трансляцию по французскому языку уже в эту субботу! Прямой эфир будет бесплатный, пройдет на во всех соц сетях.

Кто ведущий? Юг Сен Поль (Франция) - преподаватель «Альянс Франсез — Ростовская область»

Что будет? Разберем типичные ошибки, которые допускают русскоговорящие студенты во французском языке, и поможем от них избавиться.

Когда?18 апреля (суббота) 16:00

Язык общения: французский

Место проведения: соцсети «Альянс Франсез — Ростовская область»(Вконтакте, Facebook, Instagram).

Также 25 апреля в 16:00 состоится первый мастер-класс по углубленному изучению французского онлайн с носителем. Тема - артикли, преподаватель Юг Сен Поль. Занятие стоит 300 рублей.

А в рублике под #CultureChezNous (дословно "культура дома"). На нашем сайте Альянс Франсез и в соцсетях вы сможете найти информацию о французских концертах, проектах, музеях.

#Новости#Общество
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