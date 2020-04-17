Альянс Франсез приглашает на прямой эфир

«Альянс Франсез — Ростовская область» впервые проведет онлайн-трансляцию по французскому языку уже в эту субботу! Прямой эфир будет бесплатный, пройдет на во всех соц сетях.
Кто ведущий? Юг Сен Поль (Франция) - преподаватель «Альянс Франсез — Ростовская область»
Что будет? Разберем типичные ошибки, которые допускают русскоговорящие студенты во французском языке, и поможем от них избавиться.
Когда?18 апреля (суббота) 16:00
Язык общения: французский
Место проведения: соцсети «Альянс Франсез — Ростовская область»(Вконтакте, Facebook, Instagram).
Также 25 апреля в 16:00 состоится первый мастер-класс по углубленному изучению французского онлайн с носителем. Тема - артикли, преподаватель Юг Сен Поль. Занятие стоит 300 рублей.
А в рублике под #CultureChezNous (дословно "культура дома"). На нашем сайте Альянс Франсез и в соцсетях вы сможете найти информацию о французских концертах, проектах, музеях.