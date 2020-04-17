Больных коронавирусом будут причащать священники в Ростовской области

Posted 17 апреля 2020, 12:41
Published 17 апреля 2020, 12:41
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
В данный момент митрополия разрабатывает систему совместной работы с Минздравом региона. По словам Меркурия, священникам придется пройти специальную подготовку, уже достигнута договоренность на эту тему.
«Причастие считается одним четырех главных таинств, которые совершаются церковью в любое время. Люди в возрасте старше 65 лет имеют возможность причаститься и дома. Для этого надо попросить прийти священнослужителя», — уточнил митрополит.
Он добавил, что есть памятка для священников, в которой есть инструкция о том, как нужно работать с людьми из группы риска.