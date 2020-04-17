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Posted 17 апреля 2020, 12:41

Published 17 апреля 2020, 12:41

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Больных коронавирусом будут причащать священники в Ростовской области

Больных коронавирусом будут причащать священники в Ростовской области

17 апреля 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области рассматривается возможность причащения людей, которые заразились коронавирусом, заявил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В данный момент митрополия разрабатывает систему совместной работы с Минздравом региона. По словам Меркурия, священникам придется пройти специальную подготовку, уже достигнута договоренность на эту тему.

«Причастие считается одним четырех главных таинств, которые совершаются церковью в любое время. Люди в возрасте старше 65 лет имеют возможность причаститься и дома. Для этого надо попросить прийти священнослужителя», — уточнил митрополит.

Он добавил, что есть памятка для священников, в которой есть инструкция о том, как нужно работать с людьми из группы риска.

Напомним, в Ростовской области полностью запретили освящение пасхальных куличей возле храмов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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