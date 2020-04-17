Депутат Лариса Зубарева: «Пандемия форматирует нашу работу»

Среди народных избранников городской Думы Ростова большинство активно включились в волонтерское движение. Но обязанности представителя части населения никто не отменял. Депутат гордумы от Октябрьского округа #14 Лариса Зубарева рассказала, как в сегодняшних условиях вынуждена работать.
«Вначале вступила в ряды волонтеров движения #мыВместе. Это было, кажется, 30 марта. Собрали с помощниками заявки через центр соцобслуживания и районное отделение „Единой России“, определили бюджет и закупили первую партию продуктов. В набор входят гречка, мука, чай, сахар, подсолнечное масло, консервы — порядка 9 наименований. Понятно, что это не стратегический запас, но на первое время должно хватить», — рассказывает депутат Зубарева.
В день получается объехать до 10 адресов. Причем, если первые заявки поступали только из округа, в дальнейшем география расширилась до соседних районов и даже городов, например Батайска. По словам депутата обращаются, как правило, те, у кого просто нет возможности выйти из дома. И это не только старики. Есть случаи, когда дома здоровый мужчина, но у него на попечении трое детей, которых он не может оставить.
«Город расцветает, обновляется — это мы видим, когда передвигаемся по городу депутат. Именно поэтому теперь наша задача использовать возможности передвижения для фиксации проблем», — говорит депутат.
Так, например, на площади Ленина коммунальщики вырыли глубокую траншею. Лариса оперативно связалась с администрацией района — сказали, что здесь будет обновленная цветочная клумба к 1 мая. На ул. Нансена, около стадиона Труд, зафиксировали, как рабочие копают лунки. Остановились, поинтересовались — оказалось идет озеленение города. Тридцать сосен украсят газон в ближайшие дни.
По словам Ларисы Зубаревой привычная работа депутата в корне изменилась в условиях самоизоляции:
«Пандемия форматирует нашу работу. Приемы переходят в форму онлайн, через интернет. Реагирование на обращения при этом оказываются даже быстрее, чем в „мирное“ время. А работа волонтерами помогает контролировать, что происходит у тебя в округе. С одной стороны, как никогда заметна работа коммунальных служб по уборке улиц и озеленению города, с другой появляются новые „болевые точки“»
Все данные об округе и районе, полученные в ходе волонтерской работы, Лариса Зубарева пообещала проанализировать и дополнить ими свою предвыборную программу «малых дел». Она намерена снова баллотироваться в депутаты по своему округу и участвует в предварительном отборе кандидатов, организованном «Единой Россией».