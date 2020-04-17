Депутат Лариса Зубарева: «Пандемия форматирует нашу работу»

В день получается объехать до 10 адресов. Причем, если первые заявки поступали только из округа, в дальнейшем география расширилась до соседних районов и даже городов, например Батайска. По словам депутата обращаются, как правило, те, у кого просто нет возможности выйти из дома. И это не только старики. Есть случаи, когда дома здоровый мужчина, но у него на попечении трое детей, которых он не может оставить.