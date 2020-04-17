Эксперты: рынок нефти ждет очередной обвал из-за коронавируса COVID-19

Между тем, аналитики организации стран-экспортеров резко снизили прогноз спроса на нефть. В ОПЕК сообщили о сильнейшем обвале потребления нефти в текущем месяце — на 20 миллионов баррелей в сутки. Во втором квартале спрос на черное золото упадет еще на 12 миллионов баррелей в день. Падение спроса по итогам 2020 года будет крупнейшим в истории — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.