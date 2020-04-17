Эксперты: рынок нефти ждет очередной обвал из-за коронавируса COVID-19

Специалисты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют снижение потребления нефти в апреле на 28 миллионов баррелей. Об этом информирует News.ru.
Так мировые цены на черное золото опять опустились ниже 30 долларов за баррель. Однако в нынешних условиях сырьевые котировки не покажут рост даже если государства-экспортеры сократят нефтедобычу.
По словам старшего аналитика Rystad Energy Артёма Чена, столь резкое снижение спроса на черное золото в апреле является следствием повсеместного введения режима самоизоляции.
Между тем, аналитики организации стран-экспортеров резко снизили прогноз спроса на нефть. В ОПЕК сообщили о сильнейшем обвале потребления нефти в текущем месяце — на 20 миллионов баррелей в сутки. Во втором квартале спрос на черное золото упадет еще на 12 миллионов баррелей в день. Падение спроса по итогам 2020 года будет крупнейшим в истории — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.
Эксперты Международного энергетического агентства считают, что все будет еще хуже. В МЭА уверены, что в апреле спрос на нефть обрушится сразу на 29 миллионов баррелей в день в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Глава МЭА Фатих Бироль не исключает, что этот год станет худшим годом в истории мирового рынка нефти.