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Герман Греф даст эксклюзивное интервью RamblerGroup

17 апреля 2020, 12:16
Фото: Сбербанк
В пятницу, 17 апреля, руководитель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров возьмет большое эксклюзивное видеоинтервью у президента и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа.

Интервью опубликуют во вторник, 21 апреля, на портале «Лента.ру». Посмотреть видео можно будет на площадке онлайн-кинотеатра Okko, а также на всех информресурсахRamblerGroup.

Диалог между Грефом и Макаровым продлится 1,5 часа. Глава «Сбербанка» даст ответы на самые актуальные вопросы о ситуации, сложившейся в отечественной и мировой экономике, банковском секторе и бизнесе. Часть тем, которые поднимет депутат, будут взяты из присланных читателями изданий RamblerGroup. Вопросы станут отбирать по принципу оригинальности и наибольшего интереса к ним. Любой желающий может задать свой вопрос Грефу, заполнив специальную форму на «Лента.ру».

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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