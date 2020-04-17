Герман Греф даст эксклюзивное интервью RamblerGroup

Диалог между Грефом и Макаровым продлится 1,5 часа. Глава «Сбербанка» даст ответы на самые актуальные вопросы о ситуации, сложившейся в отечественной и мировой экономике, банковском секторе и бизнесе. Часть тем, которые поднимет депутат, будут взяты из присланных читателями изданий RamblerGroup. Вопросы станут отбирать по принципу оригинальности и наибольшего интереса к ним. Любой желающий может задать свой вопрос Грефу, заполнив специальную форму на «Лента.ру».