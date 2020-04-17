Голубев рассказал о введении платных тестов на коронавирус в Ростовской области

В настоящее время в регионе действуют пять лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. В ближайшее время будет запущена шестая лаборатория.
В сутки лаборатории проводят около 1 тысячи тестов. Но обязательному тестированию сегодня подлежат медицинские работники, им проводят анализ раз в неделю. По назначению врача жителей области тестируют бесплатно.
«У нас есть частные лаборатории, которые сейчас готовятся к проведению платных тестов на коронавирус. Для этого оформляются необходимые документы, и на следующей неделе они начнут проводить анализы для желающих пройти тест платно», — пояснил губернатор.
На 17 апреля в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразились 168 человек. Среди них 16 детей.