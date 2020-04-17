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Голубев рассказал о введении платных тестов на коронавирус в Ростовской области

17 апреля 2020, 10:31
Фото: Правительство Ростовской области
Платные тесты на коронавирус могут начать делать в Ростовской области на следующей неделе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В настоящее время в регионе действуют пять лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. В ближайшее время будет запущена шестая лаборатория.

В сутки лаборатории проводят около 1 тысячи тестов. Но обязательному тестированию сегодня подлежат медицинские работники, им проводят анализ раз в неделю. По назначению врача жителей области тестируют бесплатно.

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«У нас есть частные лаборатории, которые сейчас готовятся к проведению платных тестов на коронавирус. Для этого оформляются необходимые документы, и на следующей неделе они начнут проводить анализы для желающих пройти тест платно», — пояснил губернатор.

На 17 апреля в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразились 168 человек. Среди них 16 детей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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