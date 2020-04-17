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Губернатор Ростовской области сообщил, когда ослабят режим самоизоляции

17 апреля 2020, 09:10
Фото: pexels.com
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, при каких условиях могут быть введены послабления в режиме обязательной самоизоляции.

В ходе брифинга 17 апреля Голубев сообщил, что пик заболевания коронавирусной инфекцией в регионе еще не пройден. Каждый день появляются новые случаи заражения. И, отвечая на вопрос о послаблениях принятых мер, глава региона подчеркнул, что время для этого пока не наступило.

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Он пояснил, что из-за хорошей погоды люди игнорируют режим самоизоляции и выходят гулять. Голубев попросил обратить на это внимание местные власти и службы, ответственные за контроль режима самоизоляции. Он напомним, что личным транспортом могут только те, кто продолжает работать, остальным необходимо оставаться дома.

Режим обязательной самоизоляции в регионе был введен 31 марта 2020 года. За его соблюдением следят сотрудники правоохранительных органов, военные, казаки и представители добровольных дружин.

По последним данным, в Ростовской области COVID-19 заразились 168 человек, среди которых 16 детей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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