Губернатор Ростовской области сообщил, когда ослабят режим самоизоляции

В ходе брифинга 17 апреля Голубев сообщил, что пик заболевания коронавирусной инфекцией в регионе еще не пройден. Каждый день появляются новые случаи заражения. И, отвечая на вопрос о послаблениях принятых мер, глава региона подчеркнул, что время для этого пока не наступило.