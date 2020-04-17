Губернатор Ростовской области сообщил, когда ослабят режим самоизоляции

В ходе брифинга 17 апреля Голубев сообщил, что пик заболевания коронавирусной инфекцией в регионе еще не пройден. Каждый день появляются новые случаи заражения. И, отвечая на вопрос о послаблениях принятых мер, глава региона подчеркнул, что время для этого пока не наступило.
Он пояснил, что из-за хорошей погоды люди игнорируют режим самоизоляции и выходят гулять. Голубев попросил обратить на это внимание местные власти и службы, ответственные за контроль режима самоизоляции. Он напомним, что личным транспортом могут только те, кто продолжает работать, остальным необходимо оставаться дома.
Режим обязательной самоизоляции в регионе был введен 31 марта 2020 года. За его соблюдением следят сотрудники правоохранительных органов, военные, казаки и представители добровольных дружин.