Карты Страхового Дома ВСК стали доступны для более чем 12 миллионов пользователей

Выпущенная в приложении «Кошелёк» карта ВСК предоставляет пользователям доступ к специальным акциям, а значит, дает возможность приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис каско со скидкой 20%. Пользователи Кошелька активно используют онлайн-сервисы и по достоинству оценят не только возможность совершения покупки полиса через приложение, но и максимально упрощенную процедуру урегулирования, включая загрузку фото автомобиля с использованием телефона, возможность дистанционно заявлять об убытке и отслеживать все этапы урегулирования онлайн в смартфоне.