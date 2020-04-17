Коронавирус и курс валют не оставляют шансов подопечным благотворительных фондов

«Алеша» собирает средства для 20 подопечных, у некоторых из них нет возможности ждать. «Обычные способы привлечения средств в новых условиях, увы, не работают. Нам нужна настоящая спецоперация по спасению наших подопечных. Поэтому мы будем работать ещё интенсивнее и искать новые возможности. У нас нет права бросить этих детей. И, пожалуйста, не бросайте их и вы. Продолжайте делать пожертвования. Оформляйте регулярные переводы — сейчас это как никогда важно. Не переставайте делать добрые дела. Мы уже не раз доказывали, что, объединившись, способны победить саму смерть», — призывают сотрудники фонда «Алеша».