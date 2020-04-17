Коронавирус и курс валют не оставляют шансов подопечным благотворительных фондов

У подопечных благотворительных фондов из-за пандемии не осталось шансов на выживание. Не исключением стал и фонд «Алеша», помогающий больным детям.
Из-за тяжелых диагнозов подопечные фонда очень боятся за свое будущее, которое может не наступить. Многие россияне сейчас жалуются, как им тяжело находиться в режиме самоизоляции, а многие из этих детей живут в вынужденном карантине по несколько лет.
Эти малыши мечтают только о том, чтобы выздороветь. Но из-за резкого скачка курса валют стоимость этой мечты значительно выросла. Фонду пришлось продлить сборы средств из-за того, что собранной суммы уже не хватает на лечение. Для пациентов, которым необходимо лечение за рубежом, его стоимость выросла на 10-15%.
У трехлетнего Амира Расулова анемия Даймонда-Блекфена. Сбор денег на его лечение продвигался медленно и должен был завершиться в ближайшие дни, а самого мальчика готовили к отправке в клинику на ТКМ. Но сейчас лечение пришлось отложить на неопределенное время, собранной суммы не хватает.
У Таира Кулгунина ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки, которую двухлетнему малышу диагностировали слишком поздно. Сбор средств на его лечение также пришлось продлить из-за роста цен, и неизвестно, как мальчик сможет пережить отсрочку. Клиника готова принять маленького пациента, как только будет снят карантин, но после полной оплаты лечения. На сегодняшний день для Таира удалось собрать 82% от необходимой суммы.
Медицинское оборудование также подорожало. Из-за чего оказались под угрозой проекты фонда «Алёша» по закупке приборов для российских больниц. Лечебные учреждения получат то оборудование, которое фонд успел закупить до падения рубля. Но реализовывать такие проекты дальше будет намного сложнее. Это, прежде всего, скажется на пациентах, которые уезжают на лечение в те регионы, где есть оборудование в больницах.
Фонд финансировал реабилитацию для детей с ДЦП в российских реацентрах. И, хотя, они пока не успели прочувствовать на себе финансовый кризис, в ближайшее время это коснётся и их тоже. Если пропускать курсы реабилитации, у пациента начнется откат. Но сейчас сотрудники фонда констатируют, что сборы средств для них практически остановились.
Например, курс реабилитации для шестилетней Арины Атиковой с ДЦП стоит 249,8 тысячи рублей. Если его пропустить, ребенок потеряет уже приобретенные навыки.
Из-за закрытия государственных границ дети не могут отправится на лечение. В фонде надеятся, что запрет в скором времени снимут хотябы для тех детей, чьи жизнь и здоровье зависят от такого лечения. Но к этому моменту лечение в зарубежных клиниках должно быть оплачено на 100%. И сделать это очень непросто.
Двухлетний Радмир Галиуллин ждет, когда откроются границы и он сможет уехать в Израиль на лечение. У ребенка смертельный диагноз — метахроматическая лейкодистрофия. На его лечение требуется 5,5 миллиона рублей.
От государства «Алеша» не получает грантов и помогает маленьким пациентам только за счет пожертвований обычных людей. И из-за разразившегося кризиса количество пожертвований сильно сократилось. У сотрудников фонда нет уверенности, что они смогут собрать необходимые суммы к моменту открытия границ.
Кроме того, под запретом из-за режима самоизоляции оказались и все благотворительные мероприятия, которые проводил фонд, приостановлены совместные акции с кафе и ресторанами Санкт-Петербурга, отменен благотворительный турнир по футболу, под вопросом даже проведение онлайн концертов.
«Алеша» собирает средства для 20 подопечных, у некоторых из них нет возможности ждать. «Обычные способы привлечения средств в новых условиях, увы, не работают. Нам нужна настоящая спецоперация по спасению наших подопечных. Поэтому мы будем работать ещё интенсивнее и искать новые возможности. У нас нет права бросить этих детей. И, пожалуйста, не бросайте их и вы. Продолжайте делать пожертвования. Оформляйте регулярные переводы — сейчас это как никогда важно. Не переставайте делать добрые дела. Мы уже не раз доказывали, что, объединившись, способны победить саму смерть», — призывают сотрудники фонда «Алеша».
Чтобы поддержать работу фонда «Алёша» и спасти детей:
Отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9112.
Сделайте пожертвование банковской карты, через PayPal, Яндекс. Деньги или QIWI Кошелек на сайте фонда — https://aleshafond.ru/children
Оформите перевод в мобильном банке «Сбербанк.Онлайн» или «Альфа-Банк».
Отправьте средства на официальные реквизиты фонда:
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт‑Петербург
Расчетный счёт: 40703 81005 52400 00272
Счёт банка: 30101 81050 00000 00653
БИК: 044 030 653
КПП: 781 601 001
ИНН: 780 530 3459
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование