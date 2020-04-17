rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На отсутствие денег из-за коронавируса пожаловался митрополит Меркурий

17 апреля 2020, 12:02
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит ростовский и новочеркасский Меркурий заявил, что из-за ситуации с коронавирусом церкви нечем платить зарплаты, прозвучало на брифинге.

Меркурий рассказал о стереотипах на тему того, что церковь получает хорошие деньги и наживается. По его словам, сейчас церкви нечем платить зарплату, а также нет денег на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, нет возможности заплатить налоги, которые начисляются на зарплату. Также уменьшается помощь малообеспеченным местным жителям.

«Мы сейчас не можем помогать людям, как делали это раньше. Дело в том, что люди, помогавшие через церкви, сейчас сами находятся не очень хорошем финансовом положении», — заявил митрополит.

Также он напомнил, что в области полностью запретили освящение пасхальных куличей возле храмов.

Материалы по теме
На коронавирус проверят всех священнослужителей Ростовской областиОтделение больницы в Шахтах закрыли на карантин из-за заражения коронавирусомВ Кемеровской области погиб первый пациент в коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28