На отсутствие денег из-за коронавируса пожаловался митрополит Меркурий

Меркурий рассказал о стереотипах на тему того, что церковь получает хорошие деньги и наживается. По его словам, сейчас церкви нечем платить зарплату, а также нет денег на оплату коммунальных услуг.
Кроме того, нет возможности заплатить налоги, которые начисляются на зарплату. Также уменьшается помощь малообеспеченным местным жителям.
«Мы сейчас не можем помогать людям, как делали это раньше. Дело в том, что люди, помогавшие через церкви, сейчас сами находятся не очень хорошем финансовом положении», — заявил митрополит.