Неделя Ростова: вера на самоизоляции и расширение географии COVID-19

По данным на 17 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за неделю число заболевших выросло больше, чем в пять раз. Только за прошедшие сутки было выявлено 23 новых больных. Но рекордным по приросту новых больных стал четверг, когда стало известно и заражении 41 человека.
Среди заразившихся CОVID-19 16 детей, все они чувствуют себя нормально и ни одному из них не потребовалась искусственная вентиляция легких. Порядка 13% заболевших люди старше 60 лет, а значит, находящиеся в группе риска.
География инфекции растет, коронавирус диагностировали в 27 муниципальных образованиях. При этом от болезни излечились 12 человек.
До 10% пациентов с COVID-19 аразились от неустановленного источника. Это говорит о том, что в регионе есть невыявленные источники заболевания. Также выросло количество пациентов с клиническими проявлениями болезни. В том числе это простуда и пневмония
Но, несмотря на пугающие цифры, жители Ростова стали чаще гулять. Индекс самоизоляции, по данным Яндекса в пятницу на 17.00 мск составил всего 2,7 пункта из 5.
Вероятность подцепить новомодную болячку не остановила православных в день Вербного Воскресения, когда жители Ростовской области, игнорируя все рекомендации врачей и режим обязательной самоизоляции, отправились освящать вербу в храмах.
После появления фотографий столпотворений у входа в храмы полицейские решили проверить, как так вышло, что верующие не соблюдают самоизоляцию. После сообщения о проверке полиции Ростовская-на-Дону епархия опубликовала на сайте сообщение о том, что об ограничении для прихожан посещений храмов, в том числе и на Пасху. Но взять на себя ответственность за произошедшее епархия отказалась. Все возникшие вопросы пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский адресовал к властям и силовикам: «У нас нет охраны. Это вопросы к власти»», — сообщил он журналисту RostovGazeta.
Разразившийся ранее скандал и ковидной пациенткой, которую держали в общей палате в МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» получил продолжение и на этой неделе.
Так, 2 апреля в лечебное учреждение поступила пациентка с диагнозом внебольничная пневмония. В этот же день у нее был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию и 5 апреля был получен положительный результат. Незамедлительно пациентку перевели в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко». Ее повторный анализ на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, она находится дома на самоизоляции под наблюдением врачей.
Из-за возможного распространения коронавируса терапевтическое отделение больницы закрыли на карантин. Там находятся 64 человека.Сама больница не закрыта, принимает пациентов с внебольничной пневмонией с размещением в отдельно стоящем хирургическом корпусе.
Но среди медицинского персонала есть заразившиеся. У врача-рентгенолога тест на коронавирус оказался положительным. Из-за нарушения нарушения санитарно-эпидемиологических правил в больнице № 6 было возбуждено уголовное дело.
Но, как выяснилось, Горбольница №6 не единственное медучреждение Ростова, которое частично было закрыто на карантин. Так, в горбольнице № 4 на две недели вводили карантин для пациентов и врачей из-за выявленной коронавирусной инфекции. В понедельник, 13 апреля, в больнице провели последние мероприятия по дезинфекции, и с 15 апреля она будет вновь начала принимать пациентов.
При этом меры поддержки граждан в период пандемии требуют все больших расходов. В связи с этим глава Ростовской области Василий Голубев поручил главным распорядителям средств регионального бюджета ввести режим экономии. Его ввели по всем направлениям, отменив запланированные закупки. Бюджет сформировали в условиях благоприятного развития экономики, однако ситуация изменилась из-за распространения коронавируса. Известно, что Ростовской области не менее 65 тысяч семей имеют право на получение пяти тысяч рублей на детей до трех лет.
Медицинские учреждения в регионе столкнулись с отказами компании в отгрузке средств индивидуальной защиты. Поставщики срывают уже заключенные контракты и просят расторгнуть договоры, ссылаясь на форс-мажор. Дело в том, что они не могут привезти маски по цене, указанной в контракте.
С четверга в регионе начал действовать особый порядок учета приезжающих в Ростовскую область граждан. Так, приехавшие из других регионов должны сообщить об этом муниципальным органам власти и провести 14 дней на полной самоизоляции. На несколько суток в Ростовскую область из других регионов вернулись 6,5 тысячи жителей. При этом в пофамильных списках были указаны сведения всего о 4786 гражданах, причем часть из них без отметки о контактных телефонах.
А в пятницу, 17 апреля стало, известно о первом здоровом малыше, родившемся от зараженной коронавирусом женщины. Роды пациентки с подтвержденным анализом на коронавирус прошли благополучно в Городской больнице № 1 имени Семашко в Ростове. Вес новорожденной девочки составил 3450 граммов, а рост 50 сантиметров.