Неделя Ростова: вера на самоизоляции и расширение географии COVID-19

После появления фотографий столпотворений у входа в храмы полицейские решили проверить, как так вышло, что верующие не соблюдают самоизоляцию. После сообщения о проверке полиции Ростовская-на-Дону епархия опубликовала на сайте сообщение о том, что об ограничении для прихожан посещений храмов, в том числе и на Пасху. Но взять на себя ответственность за произошедшее епархия отказалась. Все возникшие вопросы пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский адресовал к властям и силовикам: «У нас нет охраны. Это вопросы к власти»», — сообщил он журналисту RostovGazeta.