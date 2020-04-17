Пасмурно и дождливо будет в Ростове в праздничные выходные

В субботу 18 апреля в городе днем до +16 С, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, до четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье температура воздуха около +7 С, пройдет дождь.
В Светлую Пасху 19 апреля в Ростове днем около +16 С и пасмурно, но без осадков, ветер умеренный.
Сильные дожди придут в город с началом новой недели, 20 апреля в Ростове выпадет до 120 миллиметров осадков и похолодает до +10 С.
Ранее микробиолог из Ростова рассказал о влиянии погоды на коронавирус, отметив, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для него существуют сезоны.