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Пасмурно и дождливо будет в Ростове в праздничные выходные

17 апреля 2020, 07:10
Фото: pexels.com
В предстоящие пасхальные выходные в Ростове-на-Дону будет дождливо и пасмурно, сообщил региональный Гидрометцентр.

В субботу 18 апреля в городе днем до +16 С, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, до четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье температура воздуха около +7 С, пройдет дождь.

В Светлую Пасху 19 апреля в Ростове днем около +16 С и пасмурно, но без осадков, ветер умеренный.

Сильные дожди придут в город с началом новой недели, 20 апреля в Ростове выпадет до 120 миллиметров осадков и похолодает до +10 С.

Ранее микробиолог из Ростова рассказал о влиянии погоды на коронавирус, отметив, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для него существуют сезоны.

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