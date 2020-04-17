Почти 700 килограммов хлеба сняли с продажи в Ростовской области

Всего специалисты исследовали 280 проб на соответствие требованиям. Также в ходе проверок выявили различные нарушения, в том числе отсутствовали необходимые документы. В некоторых случаях товар неправильно хранили.
«К административной ответственности привлекли 12 должностных и юридических лиц, их оштрафовали на 108 тысяч рублей. Из оборота изъяли 668 килограммов продукции», — сказано в сообщении.
Отмечается, что рекомендуемая норма потребления хлебных продуктов на одного человека в год составляет 96 килограммов.
Ранее появилась информация, что В Ростовской области для малоимущих испекли 100 тысяч куличей. Они их получат бесплатно.