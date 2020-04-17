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Почти 700 килограммов хлеба сняли с продажи в Ростовской области

17 апреля 2020, 06:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за первый квартал 2020 года из оборота изъяли 668 килограммов хлебобулочных изделий, которые продавали незаконно, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего специалисты исследовали 280 проб на соответствие требованиям. Также в ходе проверок выявили различные нарушения, в том числе отсутствовали необходимые документы. В некоторых случаях товар неправильно хранили.

«К административной ответственности привлекли 12 должностных и юридических лиц, их оштрафовали на 108 тысяч рублей. Из оборота изъяли 668 килограммов продукции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рекомендуемая норма потребления хлебных продуктов на одного человека в год составляет 96 килограммов.

Ранее появилась информация, что В Ростовской области для малоимущих испекли 100 тысяч куличей. Они их получат бесплатно.

С конца марта в Ростовской области хлеб подорожал на 1,8%.

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