Пробки появились на въездах в Ростов из-за тщательной проверки водителей

В данный момент сотрудники ДПС проверяют всех водителей, которые хотят попасть в город. У них должны быть спецпропуска, выданные работодателями.
Отмечается, что если у водителя нет уважительной причины для въезда, то его отправляют домой. Это необходимо в рамках профилактики коронавируса.
Между тем, водители в соцсетях начали жаловаться на сильные заторы, которые возникают из-за таких проверок. «В пятницу на всех въездах в город собрались большие пробки. Стоят посты и проверяют прописку и справки с работы», — написал один из автомобилистов.