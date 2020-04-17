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Пробки появились на въездах в Ростов из-за тщательной проверки водителей

17 апреля 2020, 14:46
Фото: vk.com/rostovnadonu
На въездах в Ростов-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом стали тщательнее проверять водителей, сообщил глава управления информационной политики облправительства Сергей Тюрин.

В данный момент сотрудники ДПС проверяют всех водителей, которые хотят попасть в город. У них должны быть спецпропуска, выданные работодателями.

Отмечается, что если у водителя нет уважительной причины для въезда, то его отправляют домой. Это необходимо в рамках профилактики коронавируса.

Между тем, водители в соцсетях начали жаловаться на сильные заторы, которые возникают из-за таких проверок. «В пятницу на всех въездах в город собрались большие пробки. Стоят посты и проверяют прописку и справки с работы», — написал один из автомобилистов.

В данный момент в регионе зарегистрировано 168 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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