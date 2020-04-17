Пропускной режим ввели на Северном рынке в Ростове

При этом ростовчане в очередной раз посетовали, что из-за коронавируса жизнь стала сложнее. «Сколько же неудобств из-за этого карантина», — написал один пользователей. «Неудобно? Неудобно дышать с аппаратом ИВЛ», _ ответила другая ростовчанка.