Пропускной режим ввели на Северном рынке в Ростове

«Люди ждут на улице, пока ограниченное количество покупателей, запущенных в здание, сделают покупки. Потом люди выходят и только тогда запускают новых посетителей», — сообщили горожане.
При этом ростовчане в очередной раз посетовали, что из-за коронавируса жизнь стала сложнее. «Сколько же неудобств из-за этого карантина», — написал один пользователей. «Неудобно? Неудобно дышать с аппаратом ИВЛ», _ ответила другая ростовчанка.
Напомним, ростовчане устали сидеть в самоизоляции и все чаще стали нарушать введенный режим. Ограничения ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на 17 апреля в области зафиксировали 23 новых случая заболевания.