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Пропускной режим ввели на Северном рынке в Ростове

17 апреля 2020, 08:13
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону с 17 апреля ввели пропускной режим на Северном рынке, сообщается в городском паблике.

«Люди ждут на улице, пока ограниченное количество покупателей, запущенных в здание, сделают покупки. Потом люди выходят и только тогда запускают новых посетителей», — сообщили горожане.

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При этом ростовчане в очередной раз посетовали, что из-за коронавируса жизнь стала сложнее. «Сколько же неудобств из-за этого карантина», — написал один пользователей. «Неудобно? Неудобно дышать с аппаратом ИВЛ», _ ответила другая ростовчанка.

Напомним, ростовчане устали сидеть в самоизоляции и все чаще стали нарушать введенный режим. Ограничения ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на 17 апреля в области зафиксировали 23 новых случая заболевания.

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