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Проведение военных парадов в Ростове и Новочеркасске отложено

17 апреля 2020, 10:03
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о переносе парада в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса, он сообщил об этом в ходе брифинга.

По словам Голубева, праздник 9 мая ни в коем случае не отменяют. Он напомнил, что президент страны Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы. «И мы исполняем. Руководство ЮВО и организаторы бессмертного полка эту информацию также уже получили. Но часть мероприятий в любом случае будет реализовываться. Мы должны каждому ветерану вручить юбилейную медаль, поддержать их и, если у них возникают какие-то вопросы, обязательно решить их», — пояснил губернатор.

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Он добавил, что некоторые из запланированных мероприятий будут проводиться в усеченном варианте с соблюдением санитарных норм. Кроме того, ко Дню Победы планируется завершить приведение в порядок всех памятников и захоронений. Населенные пункты региона украсят к празднику.

Напомним, что за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 23 человека. Всего число заболевших достигло 168 человек.

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#Новости#Коронавирус#Анна Петрова#Общество
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