Проведение военных парадов в Ростове и Новочеркасске отложено

По словам Голубева, праздник 9 мая ни в коем случае не отменяют. Он напомнил, что президент страны Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы. «И мы исполняем. Руководство ЮВО и организаторы бессмертного полка эту информацию также уже получили. Но часть мероприятий в любом случае будет реализовываться. Мы должны каждому ветерану вручить юбилейную медаль, поддержать их и, если у них возникают какие-то вопросы, обязательно решить их», — пояснил губернатор.