Ростовчане начали жаловаться на частые отключения света

В данный момент из-за ситуации с коронавирусом аварийные бригады работают в режиме повышенной готовности. Все запланированные ограничения отменены до особого распоряжения.
Аварийные ремонтные бригады предприятий находятся на круглосуточном дежурстве. Также было сокращено время реагирования на нештатные ситуации.
«Однако поступают жалобы жителей садоводческих товариществ Первомайского района на частые отключения электроэнергии. Это происходит из-за высокой степени износа оборудования, отсутствия работ по обрезке деревьев», — сказано в сообщении.
Отмечается, что время устранения аварийных ситуаций варьируется от 1,5 часа до 3 часов. Чтобы исключить аварии, необходима полная ревизия собственных сетей садоводческих товариществ и замена неисправного оборудования.
Местных жителей попросили не парковать автомобили под деревьями.