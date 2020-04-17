rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане начали жаловаться на частые отключения света

17 апреля 2020, 08:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону от жителей садоводческих товариществ стали поступать жалобы на частые отключения электричества, сообщили в правительстве региона.

В данный момент из-за ситуации с коронавирусом аварийные бригады работают в режиме повышенной готовности. Все запланированные ограничения отменены до особого распоряжения.

Аварийные ремонтные бригады предприятий находятся на круглосуточном дежурстве. Также было сокращено время реагирования на нештатные ситуации.

«Однако поступают жалобы жителей садоводческих товариществ Первомайского района на частые отключения электроэнергии. Это происходит из-за высокой степени износа оборудования, отсутствия работ по обрезке деревьев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что время устранения аварийных ситуаций варьируется от 1,5 часа до 3 часов. Чтобы исключить аварии, необходима полная ревизия собственных сетей садоводческих товариществ и замена неисправного оборудования.

Местных жителей попросили не парковать автомобили под деревьями.

Материалы по теме
Всю следующую неделю в Ростове планируются отключения электричестваДесятки домов в Ростове останутся в среду без электричестваВ Ростове восстановили электричество после аварии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28