Ростовчанка с коронавирусом родила здорового ребенка

Роды прошли благополучно в Городской больнице № 1 имени Семашко в Ростове. Вес новорожденной девочки составил 3450 граммов, а рост 50 сантиметров.
Сейчас мама ребенка переведена в инфекционное отделение, где развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом и находится под наблюдением врачей. И пациентка, и малышка чувствуют себя хорошо.
Алексей Логвиненко поблагодарил врачей, оказавших профессиональную помощь женщине и младенцу и отметил, что для Ростова это первый случай появления на свет ребенка у женщины, которая заражена коронавирусной инфекцией.
Напомним, что за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 27 муниципальных образованиях региона.