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Ростовчанка с коронавирусом родила здорового ребенка

17 апреля 2020, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Ростова-на-Дону с подтвержденным анализом на коронавирус родила здоровую дочь, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Роды прошли благополучно в Городской больнице № 1 имени Семашко в Ростове. Вес новорожденной девочки составил 3450 граммов, а рост 50 сантиметров.

Сейчас мама ребенка переведена в инфекционное отделение, где развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом и находится под наблюдением врачей. И пациентка, и малышка чувствуют себя хорошо.

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Алексей Логвиненко поблагодарил врачей, оказавших профессиональную помощь женщине и младенцу и отметил, что для Ростова это первый случай появления на свет ребенка у женщины, которая заражена коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 27 муниципальных образованиях региона.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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