Сергей Жуков запускает ВКонтакте подкаст «Сказки от Жуковых»

«В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребёнка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки».