rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сергей Жуков запускает ВКонтакте подкаст «Сказки от Жуковых»

17 апреля 2020, 11:27
Фото: "ВКонтакте"
ВКонтакте и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представляют проект «Сказки от Жуковых».

Это подкаст, который будет эксклюзивно и бесплатно публиковаться в официальном сообществе vk.com/zhukovstales.

Сергей Жуков записывает сказки в домашней студии и сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждому выпуску. Сейчас в сообществе доступны три подкаста: «Фантазёры», «Цветик-семицветик» и «Что бы ни случилось».

Каждую неделю музыкант будет публиковать по три новых сказки и внимательно изучать обратную связь от слушателей для выбора новых произведений.

Сергей Жуков, музыкант:

«В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребёнка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки».

В дальнейшем музыкант планирует визуализировать сказки и наладить сотрудничество с производителями игрушек и умных колонок.

ВКонтакте публикуют свои подкасты больше 2000 авторов. Всего на платформе размещены свыше 50 тысяч эпизодов. Все они собраны в каталоге подкастов мобильном приложении VK. Также подкасты попадают в специальную ленту, которая доступна и в десктопной версии ВКонтакте: vk.com/feed/podcasts.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28