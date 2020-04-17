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Сухогруз прибило ветром к берегу в Ростовской области

17 апреля 2020, 08:56
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области сильным ветром к берегу прибило сухогруз, сообщили очевидцы в соцсети.

Развернутое поперек реки судно сняли на видео очевидцы. Сильным ветром сухогруз повернуло так, что он носовой частью уткнулся в берег, перегородив реку.

В региональном ГУ МЧС ответили, что они сообщения о происшествии пока не получали.

Как пошутили пользователи, сухогруз «самоизолировали». «Полиция перекрыла Дон для проверки пропусков, ждите пробку», — шутливо предположил другой комментатор.

«Глубина мелкая, дно никто не углубляет, на дне ил ил песок, якоря не держат, ну и ветер», — назвал возможную причину произошедшего еще один ростовчанин.

Напомним, из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон поднялся на 24 сантиметра.

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#Новости#Происшествия
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