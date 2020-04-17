Сухогруз прибило ветром к берегу в Ростовской области

Развернутое поперек реки судно сняли на видео очевидцы. Сильным ветром сухогруз повернуло так, что он носовой частью уткнулся в берег, перегородив реку.
В региональном ГУ МЧС ответили, что они сообщения о происшествии пока не получали.
Как пошутили пользователи, сухогруз «самоизолировали». «Полиция перекрыла Дон для проверки пропусков, ждите пробку», — шутливо предположил другой комментатор.
«Глубина мелкая, дно никто не углубляет, на дне ил ил песок, якоря не держат, ну и ветер», — назвал возможную причину произошедшего еще один ростовчанин.