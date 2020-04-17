Трамп рассказал о том, как в США возобновят спортивные соревнования

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что в стране разрешат проводить матчи бейсбольный, баскетбольные, хоккейные и футбольные матчи без зрителей в интересах клубов и телевидения. Такая мера позволит сократить убытки из-за того, что соревнования в MLB, НБА, НХЛ и MLS были прерваны пандемией коронавируса, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на слова Трампа, опубликованные в американских СМИ.
Поначалу матчи будет проводить без болельщиков, но телекомпании получат возможность организовывать трансляции. Потом зрителям разрешат вернуться на трибуны, но сидеть будет позволено с интервалом в два свободных места.
«В конечном счете, мы вновь хотим заполнить арены, – заявил Трамп. – Когда коронавирус уйдет, мы вновь увидим заполненные стадионы. В определенные момент мы обязательно вернем спорт в том виде, каким он должен быть».
В США самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. В стране выявлено 678 210 случаев заражения. 34 641 заболевший скончались.
Соревнования в профессиональных лигах США и Канады были приостановлены начиная с 12 марта.