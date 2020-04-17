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Трамп рассказал о том, как в США возобновят спортивные соревнования

17 апреля 2020, 13:29
Фото: flickr.com
Поначалу проводить матчи профессиональных лиг придется без зрителей.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что в стране разрешат проводить матчи бейсбольный, баскетбольные, хоккейные и футбольные матчи без зрителей в интересах клубов и телевидения. Такая мера позволит сократить убытки из-за того, что соревнования в MLB, НБА, НХЛ и MLS были прерваны пандемией коронавируса, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на слова Трампа, опубликованные в американских СМИ.

Поначалу матчи будет проводить без болельщиков, но телекомпании получат возможность организовывать трансляции. Потом зрителям разрешат вернуться на трибуны, но сидеть будет позволено с интервалом в два свободных места.

«В конечном счете, мы вновь хотим заполнить арены, – заявил Трамп. – Когда коронавирус уйдет, мы вновь увидим заполненные стадионы. В определенные момент мы обязательно вернем спорт в том виде, каким он должен быть».

В США самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. В стране выявлено 678 210 случаев заражения. 34 641 заболевший скончались.

Соревнования в профессиональных лигах США и Канады были приостановлены начиная с 12 марта.

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