Трамп рассказал о том, как в США возобновят спортивные соревнования

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что в стране разрешат проводить матчи бейсбольный, баскетбольные, хоккейные и футбольные матчи без зрителей в интересах клубов и телевидения. Такая мера позволит сократить убытки из-за того, что соревнования в MLB, НБА, НХЛ и MLS были прерваны пандемией коронавируса, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на слова Трампа, опубликованные в американских СМИ.