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Власти попросили жителей Ростовской области потерпеть

17 апреля 2020, 10:25
Фото: pexels.com
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в условиях ситуации с коронавирусом местным жителям стоит потерпеть, прозвучало во время брифинга.

Губернатор подчеркнул, что текущая ситуация требует принятия быстрых решений, от которых зависит социальная обстановка. Он добавил, что местным жителям сейчас не просто и особое внимание надо уделить врачам, которые лечат зараженных.

«У нас есть задача выйти из этой ситуации, а введенный режим самоизоляции поможет объединить людей в борьбе с заразой. В целом сейчас ситуация напряженная», — заявил глава области.

Он уточнил, что нужно потерпеть, чтобы справиться с инфекцией. По его информации, с конца марта закрылись уже 33 тысячи компаний, в которых работали примерно 110 тысяч человек.

В данный момент в области зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом.

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