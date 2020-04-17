Власти попросили жителей Ростовской области потерпеть

Губернатор подчеркнул, что текущая ситуация требует принятия быстрых решений, от которых зависит социальная обстановка. Он добавил, что местным жителям сейчас не просто и особое внимание надо уделить врачам, которые лечат зараженных.
«У нас есть задача выйти из этой ситуации, а введенный режим самоизоляции поможет объединить людей в борьбе с заразой. В целом сейчас ситуация напряженная», — заявил глава области.
Он уточнил, что нужно потерпеть, чтобы справиться с инфекцией. По его информации, с конца марта закрылись уже 33 тысячи компаний, в которых работали примерно 110 тысяч человек.