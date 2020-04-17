Заразившиеся коронавирусом в Кашарах оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена

«Человек является сотрудником нашим, он имеет право болеть теми же болезнями, что и мы. Скрывать — это последнее дело. Тем более у нас. Он ходил на совещания, те люди, которые были на совещании, говорят, что он был в маске», — комментирует Ковалев.