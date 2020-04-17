rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заразившиеся коронавирусом в Кашарах оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена

17 апреля 2020, 15:50
Фото: pxhere.com
Двое госпитализированных в Ростов из ЦРБ Кашарского района оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена-лаборантка, сообщил RostovGazeta руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев.

Лаборантка ЦРБ Кашарского района была доставлена в ЦРБ с пневмонией 30 марта. Спустя две недели тест показал положительный результат на коронавирус. В понедельник мужа лаборантки — сотрудника Роспотребнадзора Ростовской области, тоже госпитализировали. Сейчас супруги находятся в спецбоксах в Ростове. Состояние заболевших Ковалев не комментирует, но отмечает, что те, кто в «легкой и средней» форме переносят вирус, лечатся дома.

«Человек является сотрудником нашим, он имеет право болеть теми же болезнями, что и мы. Скрывать — это последнее дело. Тем более у нас. Он ходил на совещания, те люди, которые были на совещании, говорят, что он был в маске», — комментирует Ковалев.

Тех, кто был на совещании вместе с заболевшим сотрудником Роспотребнадзора, уже протестировали.

Читайте также: коронавирусом в Ростовской области заразились 16 детей

Материалы по теме
Американка заразилась коронавирусом в самоизоляцииВ Малайзии сообщили о побирающемся из-за коронавируса жителе РоссииСтало известно состояние ребенка, рожденного ростовчанкой с коронавирусом
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28