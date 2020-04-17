Заразившиеся коронавирусом в Кашарах оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена

Лаборантка ЦРБ Кашарского района была доставлена в ЦРБ с пневмонией 30 марта. Спустя две недели тест показал положительный результат на коронавирус. В понедельник мужа лаборантки — сотрудника Роспотребнадзора Ростовской области, тоже госпитализировали. Сейчас супруги находятся в спецбоксах в Ростове. Состояние заболевших Ковалев не комментирует, но отмечает, что те, кто в «легкой и средней» форме переносят вирус, лечатся дома.
«Человек является сотрудником нашим, он имеет право болеть теми же болезнями, что и мы. Скрывать — это последнее дело. Тем более у нас. Он ходил на совещания, те люди, которые были на совещании, говорят, что он был в маске», — комментирует Ковалев.
Тех, кто был на совещании вместе с заболевшим сотрудником Роспотребнадзора, уже протестировали.