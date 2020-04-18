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Машины автохамов в Ростове заблокировали мусорными баками

18 апреля 2020, 11:57
Фото: Это Ростов-на-Дону! - Новости/vk
В Ростове-на-Дону местные жители заблокировали проезд двум автомобилям, которые помешали мусоровозу, сообщили очевидцы в соцсети «Вконтакте».

Автор публикации разместил фото и показал два автомобиля, которые припаркованы на площадке для мусорных контейнеров. Неизвестные поставили рядом металлические баки, которые перекрыли проезд для транспорта.

«Месть мусорщиков за неправильную парковку. Заблокировали два автомобиля, так просто теперь им не выехать, эти контейнеры откатить нельзя», — говорится в публикации.

Многие пользователи в комментариях поддержали такие методы. «Это как же надо себя не уважать, чтобы даже рядом с мусоркой парковаться? Так и надо свиньям, лишенным чувства самоуважения», — прозвучало в комментариях.

«Виноват застройщик, который не рассчитал парковочные места. Люди от безысходности паркуются возле мусорок», — заявил другой местный житель.

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