Почти 80 детских площадок обустроят в Ростове

Работы пройдут на территории сразу нескольких районов. По поручению главы мэрии Алексея Логвиненко была проведена инвентаризация площадок.
«Специалисты выбрали комплексы для проведения работ по обустройству и дооборудованию на ближайшие пять лет. В данный момент проводятся конкурсы по выбору подрядчиков, которые проведут работы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в минувшем году отремонтировали 79 игровых площадок. Рабочие обустроили 14 детских комплексов, установили ограждение на 4 детских площадках.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области выделили свыше 34 миллиона рублей на ремонт спортивной инфраструктуры.