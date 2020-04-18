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Почти 80 детских площадок обустроят в Ростове

18 апреля 2020, 03:34
Фото: Администрация Ростов
В Ростове-на-Дону в текущем году пройдут работы по обустройству 78 детских площадок, сообщили в городской администрации.

Работы пройдут на территории сразу нескольких районов. По поручению главы мэрии Алексея Логвиненко была проведена инвентаризация площадок.

«Специалисты выбрали комплексы для проведения работ по обустройству и дооборудованию на ближайшие пять лет. В данный момент проводятся конкурсы по выбору подрядчиков, которые проведут работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в минувшем году отремонтировали 79 игровых площадок. Рабочие обустроили 14 детских комплексов, установили ограждение на 4 детских площадках.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области выделили свыше 34 миллиона рублей на ремонт спортивной инфраструктуры.

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