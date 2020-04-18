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Ростовчанин сделал предложение девушке на большом уличном экране

18 апреля 2020, 11:48
Фото: Это Ростов-на-Дону! - Новости
Житель Ростова-на-Дону решил необычно сделать своей девушке предложение руки и сердца, говорится в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

На большом экране, установленном на одном из зданий, появилась фотография парня и девушки. Рядом есть надпись: «Лерочка, выйдешь за меня замуж?».

«Немного ростовской романтики: парень сделал предложение своей возлюбленной на большом экране. Интересно, согласилась?», — написал автор публикации.

Некоторые пользователи раскритиковали парня за такую публичность. «По факту парень не осилил сделать предложение лично. И сделал это публично. Интересно, первый поцелуй тоже на большом экране будет? Это понты и трата денег», — прозвучало в комментариях.

Другие пожелали ростовчанину удачи. Читайте также про топ-5 необычных выходок ростовчан во время режима тотальной самоизоляции.

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