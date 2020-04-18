Ростовчанин сделал предложение девушке на большом уличном экране

На большом экране, установленном на одном из зданий, появилась фотография парня и девушки. Рядом есть надпись: «Лерочка, выйдешь за меня замуж?».
«Немного ростовской романтики: парень сделал предложение своей возлюбленной на большом экране. Интересно, согласилась?», — написал автор публикации.
Некоторые пользователи раскритиковали парня за такую публичность. «По факту парень не осилил сделать предложение лично. И сделал это публично. Интересно, первый поцелуй тоже на большом экране будет? Это понты и трата денег», — прозвучало в комментариях.
Другие пожелали ростовчанину удачи. Читайте также про топ-5 необычных выходок ростовчан во время режима тотальной самоизоляции.