Швабрами и автокреслом огородили провалившийся на дороге асфальт в Ростове

Posted 18 апреля 2020, 04:22
Published 18 апреля 2020, 04:22
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
На улице Чехова потрескался асфальт и образовалась яма. Неизвестные поставили здесь швабры и бросили красное ведро, чтобы провал заметили остальные горожане. Рядом ростовчане положили автомобильное кресло.
«Самое необычное ограждение ростовского провала», — написал автор публикации. Он добавил фото, показав яму на дороге.
Некоторые пользователи в комментариях начали шутить, что это вход в метро.
Ранее появилась информация, что была выбрана компания, которая займется ремонтом ростовской улицы Алагирской, признанной самой непроезжей в России.