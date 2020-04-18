Швабрами и автокреслом огородили провалившийся на дороге асфальт в Ростове

В Ростове-на-Дону местные жители придумали оригинальный способ огородить провал асфальта на проезжей части, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Чехова потрескался асфальт и образовалась яма. Неизвестные поставили здесь швабры и бросили красное ведро, чтобы провал заметили остальные горожане. Рядом ростовчане положили автомобильное кресло. «Самое необычное ограждение ростовского провала», — написал автор публикации. Он добавил фото, показав яму на дороге. Некоторые пользователи в комментариях начали шутить, что это вход в метро. Ранее появилась информация, что была выбрана компания, которая займется ремонтом ростовской улицы Алагирской, признанной самой непроезжей в России. Материалы по теме Ремонт моста на Зоологической в Ростове завершат до сентября Более 34 млн руб потратят на ремонт спортобъектов Ростовской области