Цены на новостройки резко выросли в Ростове

В данный момент стоимость квадратного метра жилья составляет 52,1 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос на 7,7%, тогда квадратный метр стоил 48,4 тысячи рублей.
Ростов находятся на 16 месте в РФ среди крупных городов по цене за квадратный метр. Сильнее всего за первый квартал стоимость увеличилась в Сочи — на 7,8%, далее идут Нижний Новгород и Волгоград.
По информации аналитиков, средняя цена за «квадрат» в стране достигает 84,7 тысячи рублей. За год спрос на квартиры в новостройках стал больше на 2,6%.
«Высокий интерес связан с тем, что недвижимость считается хорошей инвестицией. Она позволит сберечь накопления», — сказано в сообщении.