rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цены на новостройки резко выросли в Ростове

18 апреля 2020, 06:53
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в первом квартале текущего года выросла стоимость квартир в новостройках, сообщает Avito.

В данный момент стоимость квадратного метра жилья составляет 52,1 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос на 7,7%, тогда квадратный метр стоил 48,4 тысячи рублей.

Ростов находятся на 16 месте в РФ среди крупных городов по цене за квадратный метр. Сильнее всего за первый квартал стоимость увеличилась в Сочи — на 7,8%, далее идут Нижний Новгород и Волгоград.

По информации аналитиков, средняя цена за «квадрат» в стране достигает 84,7 тысячи рублей. За год спрос на квартиры в новостройках стал больше на 2,6%.

«Высокий интерес связан с тем, что недвижимость считается хорошей инвестицией. Она позволит сберечь накопления», — сказано в сообщении.

Материалы по теме
В Ростовской области из-за пандемии предложили снизить стоимость аренды на 30-50%Названа стоимость продуктовых наборов для школьников в РостовеСтоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28