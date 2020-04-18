В первом российском Центре финансовой грамотности обучились 300 тысяч человек

За это время в Центре финансовой грамотности (ЦФГ) обучились 300 тысяч россиян. Бесплатные лекции, семинары, консультации пользуются большим спросом среди студентов, школьников, предпринимателей, пенсионеров и преподавателей.
Банк основал первый в стране ЦФГ в 2014 году на базе Южного федерального университета (ЮФУ). А сегодня в рамках проекта было открыто ещё пять центров - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Краснодаре. Подробности - на сайте знания-сила.рф Благодаря этому каждый желающий может бесплатно пополнить копилку знаний о мире финансов, доходах и рисках, а также повысить финансовую ответственность.
За шесть лет сотрудники Центра проконсультировали 304 тысячи человек по вопросам управления личными финансами, организовали 3 887 мероприятий, помогли начать бизнес 830 стартапам. Кроме этого, их силами было обучено 2 150 волонтеров в России и странах зарубежья. Специалисты ЦФГ также провели самый масштабный онлайн-урок по финансовой грамотности для школьников. Его участниками стали 280 учебных заведений.
По словам руководителя Центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест» Владислава Соленого, нынешняя дистанционная экономика призывает к фундаментальным изменениям. Теперь в онлайн переходит не только деятельность ЦФГ, но и бизнес многих слушателей. При этом специалисты центра готовы помогать каждому расти и развиваться. Сегодня как никогда важны знания о дистанционных возможностях банковского обслуживания, планировании семейного бюджета и личной финансовой грамотности. Соленый выразил уверенность, что все слушатели и подписчики Центра в социальных сетях грамотно справляются с финансовыми вызовами современности.
В каждом ЦФГ для школьников проходят занятия по личной финансовой безопасности, планированию бюджета. Для студентов программа расширена: они изучают основные финансовые инструменты, правила управления кредитной нагрузкой, основы кибербезопасности.
Кроме этого, есть курс по основам инвестирования, рациональному использованию кредитов и ответственному потреблению.
В Центрах также реализуется акселерационная программа банка для успешного старта предпринимателей и расширению действующего бизнеса (подробнее - на acc.centrinvest.ru).
Сегодня Центры финансовой грамотности населения являются основой экосистемы «Центр-инвест». Они отражают ответственное отношение к обществу и повышают финансовую грамотность населения в регионах присутствия банка, что полностью соответствует принципам ESG.