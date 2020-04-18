В первом российском Центре финансовой грамотности обучились 300 тысяч человек

По словам руководителя Центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест» Владислава Соленого, нынешняя дистанционная экономика призывает к фундаментальным изменениям. Теперь в онлайн переходит не только деятельность ЦФГ, но и бизнес многих слушателей. При этом специалисты центра готовы помогать каждому расти и развиваться. Сегодня как никогда важны знания о дистанционных возможностях банковского обслуживания, планировании семейного бюджета и личной финансовой грамотности. Соленый выразил уверенность, что все слушатели и подписчики Центра в социальных сетях грамотно справляются с финансовыми вызовами современности.