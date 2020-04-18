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Posted 18 апреля 2020, 08:19

Published 18 апреля 2020, 08:19

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

В Ростовской области вылечили 13 человек с коронавирусом

18 апреля 2020, 08:19
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области выздоровели 13 местных жителей, у которых выявили коронавирус, сообщили в правительстве региона.

За последние сутки заболели 29 человек, всего в регионе зарегистрированы 197 случаев. Из них 13 человек удалось вылечить.

Новые случаи заболевания выявили в нескольких городах и района, в том числе Ростове, Зверево, Красном Сулине, Гуково. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1,5 тысячи местных жителей.

Количество заболевших увеличивается ежедневно.

До этого появилась информация, что заразившиеся коронавирусом в Кашарах оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена.

Кроме того, в Ростове впервые родила местная жительница, которая заразилась коронавирусной инфекцией.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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