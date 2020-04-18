В Ростовской области вылечили 13 человек с коронавирусом

Posted 18 апреля 2020, 08:19
Published 18 апреля 2020, 08:19
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
За последние сутки заболели 29 человек, всего в регионе зарегистрированы 197 случаев. Из них 13 человек удалось вылечить.
Новые случаи заболевания выявили в нескольких городах и района, в том числе Ростове, Зверево, Красном Сулине, Гуково. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1,5 тысячи местных жителей.
Количество заболевших увеличивается ежедневно.
До этого появилась информация, что заразившиеся коронавирусом в Кашарах оказались сотрудник Роспотребнадзора и его жена.
Кроме того, в Ростове впервые родила местная жительница, которая заразилась коронавирусной инфекцией.