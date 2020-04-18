Жителей Ростовской области предупредили о заморозках

Заморозки прогнозируются в субботу и воскресенье в северной половине региона. Температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до минус 5 градусов.
Отмечается, что есть вероятность гибели сельскохозяйственных культур. При этом в южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.
По информации Гидрометцентра, в субботу в Ростове будет облачно с температурой до 18 градусов. В ночь на воскресенье она упадет до 5 градусов.
Днем воздух прогреется до 17 градусов, осадков не прогнозируется. С понедельника по пятницу будут идти дожди, температура может упасть до 11 градусов в дневное время.