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МЧС предупредило жителей Ростовской области о заморозках

19 апреля 2020, 05:58
Фото: https://pixabay.com
Местами в Ростовской области в воскресенье синоптики пообещали заморозки, предупредили в региональном УМЧС.

Местным жителям стоит учитывать, что температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Это предупреждение распространяется на северные районы области.

В управлении МЧС добавили, что холодная погода может стать причиной гибели сельскохозяйственных культур. Людей попросили оставаться дома, в том числе в рамках профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее жителей региона попросили на Пасху не посещать храмы. В целом метеорологи отмечали, что в апреле этого года холоднее, чем обычно бывает в это время года.

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