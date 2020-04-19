МЧС предупредило жителей Ростовской области о заморозках

Местным жителям стоит учитывать, что температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Это предупреждение распространяется на северные районы области.
В управлении МЧС добавили, что холодная погода может стать причиной гибели сельскохозяйственных культур. Людей попросили оставаться дома, в том числе в рамках профилактики коронавирусной инфекции.
Ранее жителей региона попросили на Пасху не посещать храмы. В целом метеорологи отмечали, что в апреле этого года холоднее, чем обычно бывает в это время года.